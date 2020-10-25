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Ракурс
Місцеві вибори відбуваються в Україні

Місцеві вибори відбуваються в Україні (ВІДЕО)

25 жов 2020, 08:00
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Місцеві вибори в Україні стартували о 8.00 у неділю, 25 жовтня. Українці обиратимуть депутатів міських, сільських і селищних рад, а також сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

На місцевих виборах 2020 українців чекає кілька нововведень — зміни в правилах голосування, нова форма бюлетенів, а також карантинні обмеження через коронавірус на виборчих дільницях.

Час роботи виборчих дільниць — з 08.00 до 20.00.

Для отримання бюлетеня потрібно мати при собі документ, що підтверджує особу та громадянство України.

Через епідемію коронавірусу вхід на виборчу дільницю можливий тільки у масці чи респіраторі після температурного скринінгу.

Під час голосування необхідно заповнити кілька бланків з переліком кандидатів до місцевих рад (від двох до п’яти залежно від місця проживання виборця).

Нагадаємо, що 25 жовтня біля виборчих дільниць відбудеться всеукраїнське опитування громадської думки від президента України.


У день виборів проведуть декілька екзит-полів. Результати опитувань представлять канал «Україна 24» і соціологічна група «Рейтинг» після закриття виборчих дільниць о 20.00.

Джерело: Ракурс


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