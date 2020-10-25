Майже 900 порушень нарахувала поліція в день тиші. Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/ua/n145540-mayje-900-porushen-narahuvala-policiya-v-den-tyshi.html

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День тиші в Україні напередодні проведення місцевих виборів пройшов з порушеннями.

Поліцейські отримали 891 заяву про порушення. Більшість повідомлень пов’язані з незаконною агітацією. Такі дані були зафіксовані станом на 21.00 24 жовтня. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

Майже 500 заяв стосувалися незаконної агітації — агітаційні матеріали були розміщені на білбордах та будівлях, агітатори роздавали листівки, були встановлені партійні намети. Найбільше порушень правоохоронці зафіксували в Дніпропетровській, Рівненській, Донецькій, Харківській, Львівській та Київській областях.

Через порушення законодавства в день тиші поліцейські відкрили 29 кримінальних проваджень. Слідчі розслідують справи за за фактами перешкоджання роботі виборчої комісії та реалізації виборчого права, підкупу виборців, крадіжок, підроблення печаток, умисного пошкодження або псування майна, хуліганства. Крім того, було складено 109 адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, станом на 24 жовтня поліція відкрила вже 622 кримінальні справи, пов’язані з виборчим процесом. Загалом правоохоронці отримали 7 тис. 877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства в Україні.