Почти 900 нарушений насчитала полиция в день тишины. Фото: kor.ill.in.ua

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Ракурс

День тишины в Украине накануне проведения местных выборов прошел с нарушениями.

Полицейские получили 891 заявление о нарушениях. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 21.00 24 октября. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Почти 500 заявлений касались незаконной агитации — агитационные материалы были размещены на билбордах и зданиях, агитаторы раздавали листовки, были установлены партийные палатки. Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Днепропетровской, Ровенской, Донецкой, Харьковской, Львовской и Киевской областях.

Из-за нарушений законодательства в день тишины полицейские открыли 29 уголовных производств. Следователи расследуют дела по фактам препятствования работе избирательной комиссии и реализации избирательного права, подкупа избирателей, краж, подделки печатей, умышленного повреждения или порчи имущества, хулиганства. Кроме того, были составлены 109 административных протоколов о нарушении избирательного законодательства.

Напомним, по состоянию на 24 октября полиция открыла уже 622 уголовных дела, связанных с избирательным процессом. Всего правоохранители получили 7 тыс. 877 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Украине.