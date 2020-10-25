Хабиб Нурмагомедов. Фото: essentiallysports.com

https://racurs.ua/n145539-habib-pobedil-djastina-geydji-i-obyavil-o-zavershenii-karery-video-boya-ufc.html

Ракурс

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, в третий раз защитил свой титул.

В субботу, 24 октября, россиянин победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254, который состоялся на «бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой с временным чемпионом дивизиона длился недолго — во втором раунде Гейджи сдался после того, как Хабиб выполнил силовой прием.

Таким образом россиянин выиграл свой 29 поединок, а американец в третий раз проиграл при 22 победах. После поединка Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру профессионального бойца.

Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу это первое место независимо от весовой категории. Я это заслужил. 29−0, ни одного поражения. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца, — заявил Хабиб.



Напомним, 18 октября Василий Ломаченко в поединке против американца Теофимо Лопеса потерял свои пояса WBA, WBC и WBO, а его противник стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец проиграл по очкам, поскольку три судьи неожиданно присудили победу американцу— 116:112, 119:109, 117:111.