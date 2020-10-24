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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, фото: «Ракурс»

Выборы в Киеве могут быть сорваны из-за ошибки в протоколах, заявили в «Евросолидарности»

24 окт 2020, 21:59
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Местные выборы в Украине запланированы в Украине на 25 октября. Сейчас идет подготовка к голосованию.

В Киеве обнаружены проблемы с оформлением итоговых протоколов, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Отмечается, что в графах для заполнения протоколов были напутаны не только названия партий и их порядковые номера, но и фамилии кандидатов.

Обнаружить это удалось менее чем за сутки до начала голосования, когда территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии, — отмечают в пресс-службе политсилы.

В «Евросолидарности» эту ситуацию считают «манипуляцией», которая могла стать поводом для срыва выборов в столице.


Призываем ТВК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и не срывать избирательный процесс в столице, — подчеркивается в сообщении политсилы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подхватил коронавирусную болезнь COVID-19. О получении положительного результата теста на коронавирус Кличко сообщил сегодня, 24 октября.

Источник: Ракурс


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