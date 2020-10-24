Виталий Кличко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n145527-klichko-zabolel-koronavirusom.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться, поражая, в том числе и известных политиков.

Виталий Кличко, мэр Киева, заявил, что сегодня, 24 октября, получил положительный результат сданного им теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом Кличко сообщил в своем Фейсбуке.

Кличко отметил, что, учитывая специфику его работы на посту столичного мэра, которая предусматривала, в частности, посещение больниц с больными COVID-19, регулярно сдавал тесты на коронавирус.

По словам Кличко, он чувствует себя хорошо, однако вынужден пойти на самоизоляцию и продолжать работать уже из дома.

Пожалуйста, не пренебрегайте правилами и не игнорируйте угрозу! Берегите себя! — призвал мэр Киева.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 октября, в Киеве зафиксировали еще более 500 случаев COVID-19. За все время эпидемии COVID-19 в столице Украины обнаружили уже более 33,6 тыс. случаев коронавируса.