Віталій Кличко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n145527-klychko-zahvoriv-na-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися, вражаючи, зокрема, і відомих політиків.

Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що сьогодні, 24 жовтня, отримав позитивний результат зданого ним тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це Кличко повідомив у своєму Фейсбуці.

Кличко зазначив, що, враховуючи специфіку його роботи на посаді столичного міського голови, яка передбачала, зокрема, відвідування лікарень з хворими на COVID-19, регулярно робив тести на коронавірус.

За словами Кличка, він почувається добре, проте змушений піти на самоізоляцію і продовжуватиме працювати вже з дому.

Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе! — закликав мер Києва.



Нагадаємо, за минулу добу, 23 жовтня, у Києві зафіксували ще понад 500 випадків COVID-19. За весь час епідемії COVID-19 у столиці України виявили вже понад 33,6 тис. випадків коронавірусу.