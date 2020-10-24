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Ракурс
Віталій Кличко, фото: соціальні мережі

Кличко захворів на коронавірус

24 жов 2020, 17:59
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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися, вражаючи, зокрема, і відомих політиків.

Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що сьогодні, 24 жовтня, отримав позитивний результат зданого ним тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це Кличко повідомив у своєму Фейсбуці.

Кличко зазначив, що, враховуючи специфіку його роботи на посаді столичного міського голови, яка передбачала, зокрема, відвідування лікарень з хворими на COVID-19, регулярно робив тести на коронавірус.

За словами Кличка, він почувається добре, проте змушений піти на самоізоляцію і продовжуватиме працювати вже з дому.

Будь ласка, не нехтуйте правилами і не ігноруйте загрозу! Бережіть себе! — закликав мер Києва.


Нагадаємо, за минулу добу, 23 жовтня, у Києві зафіксували ще понад 500 випадків COVID-19. За весь час епідемії COVID-19 у столиці України виявили вже понад 33,6 тис. випадків коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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