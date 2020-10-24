Хвороба Альцгеймера виникає через мутацію одного з ферментів, фото: «Вести образования»

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Хвороба Альцгеймера може виникати через мутацію одного з ферментів.

Такого висновку дійшли учені з Токійського столичного університету (Японія), повідомляє видання EurekAlert.

Учені відкрили новий механізм, за допомогою якого в мозку створюються згустки білка MAPT (Microtubule associated protein tau), що вбивають клітини мозку і викликають хворобу Альцгеймера.

Специфічна мутація ферменту під назвою MARK4 змінила властивості білка MAPT, зазвичай важливої частини «скелетної» структури клітин, роблячи його більш агрегованим і більш нерозчинним.

Відкриття цього механізму може привести до прориву в лікуванні, наголошують дослідники.

Клітинний каркас (цитоскелет) постійно будується та розбирається і фермент MARK4 фактично допомагає MAPT відриватися від цієї структури.

Проблеми починаються, коли відбувається мутація гена, який забезпечує «креслення» для створення MARK4.

Дослідники штучно впровадили мутації мушкам дрозофіли, які також виробляють людський MAPT, та вивчили, як білки змінювались in vivo. Вони виявили, що ця мутантна форма MARK4 вносить зміни в MAPT, створюючи його патологічну форму.

Цей «поганий» білок не тільки мав надлишок певних хімічних груп, які спричинили його неправильне розкладання, виявилося, що він набагато легше агрегується і більше не розчиняється. Це полегшує для MAPT утворення сплутаних грудок, що призводить до виродження нейронів.

Також виявилося, що MARK4 викликає широкий спектр інших захворювань, які виникають через накопичення інших білків. Ось чому розуміння цього процесу може призвести до нових методів лікування та профілактики широкого спектра нейродегенеративних станів, наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені вважають, що запобігти хворобі Альцгеймера може регулярне чищення зубів.