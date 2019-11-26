Хвороба Альцгеймера виліковна: вчені знайшли молекулу для омолодження мозку

Хвороба Альцгеймера. Фото: indicator.ru

https://racurs.ua/ua/n129952-hvoroba-alcgeymera-vylikovna-vcheni-znayshly-molekulu-dlya-omolodjennya-mozku.html

Ракурс

Хвороба Альцгеймера піддається лікуванню. Такого висновку дійшла група вчених із Риму і Пізи. Вчені виявили молекулу, яка омолоджує клітини мозку і блокує на ранніх стадіях хворобу Альцгеймера.

Знайдене антитіло А13 сприяє появі нових нейронів. Таким чином у мозку відбуваються відновні процеси протидії дефектам, які спостерігаються у хворих на ранніх стадіях розвитку недуги, пише TGCOM24.

Дослідники вважають, що ця молекула є панацеєю для пацієнтів, які страждають на хворобу Альцгеймера. За допомогою антитіла А13 можна проводити більш точну діагностику хвороби, а також значно підвищити ефективність лікування.

Випробування проводилися на мишах, яким вводилася вказана речовина. За підсумками експерименту було встановлено, що у піддослідних гризунів повністю відновився процес появи нових нейронів, а кількість клітин досягла нормальних показників.

Як раніше писав «Ракурс», вчені вважають, що ретельне і регулярне чищення зубів є відмінною профілактикою хвороби Альцгеймера. На думку вчених, бактерії з ротової порожнини можуть проникати у мозок і виділяти шкідливі ферменти, які руйнують нервові клітини.