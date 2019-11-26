Болезнь Альцгеймера излечима: ученые нашли молекулу для омоложения мозга

Болезнь Альцгеймера. Фото: indicator.ru

https://racurs.ua/n129952-bolezn-alcgeymera-izlechima-uchenye-nashli-molekulu-dlya-omolojeniya-mozga.html

Ракурс

Болезнь Альцгеймера поддается лечению. К такому выводу пришла группа ученых из Рима и Пизы. Ученые выявили молекулу, которая омолаживает клетки мозга и блокирует на ранних стадиях болезнь Альцгеймера.

Найденное антитело А13 способствует появлению новых нейронов. Таким образом в мозге происходят восстановительные процессы, которые противодействуют дефектам, наблюдаемым у больных на ранних стадиях развития недуга, пишет TGCOM24.

Исследователи считают, что эта молекула является панацеей для пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. С помощью антитела А13 можно проводить более точную диагностику болезни, а также значительно повысить эффективность лечения.

Испытания проводились на мышах, которым вводилось указанное вещество. В результате эксперимента было установлено, что у подопытных грызунов полностью возобновился процесс появления новых нейронов, а число клеток достигло нормальных показателей.

Как ранее писал «Ракурс», ученые считают, что тщательная и регулярная чистка зубов является отличной профилактикой болезни Альцгеймера. По мнению ученых, бактерии из ротовой полости могут проникать в мозг и выделять вредные ферменты, которые разрушают нервные клетки.