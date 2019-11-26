Джон Кеннеди, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n129978-ya-oshibsya-senator-kennedi-otkazalsya-ot-utverjdeniya-o-vmeshatelstve-ukrainy-v-vybory-v-ssha.html

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Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди отказался от ранее сделанного им в эфире телеканала FoxNews заявления, что никто не может быть уверенным в том, что только Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

Кеннеди утверждает, что неправильно тогда понял вопрос журналиста, сообщает CNN.

Я ошибался, — прокомментировал эту ситуацию Кеннеди в эфире телеканала CNN. — Россия пыталась взломать компьютер (Национального комитета Демократической партии США — ред). Я не видел никаких признаков того, что Украина пыталась это сделать.

За день до этого в эфире «Fox News Sunday» Кеннеди высказал предположение, что за кибератакой на Демократическую партию в 2016 году могла стоять Украина, однако точных сведений об этом у него нет.

В 2016 году хакеры смогли похитить электронную переписку соперника действующего президента США Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Считается, что обнародование этой информации повлияло на ее рейтинг.

Напомним, недавно издание The New York Times со ссылкой на источник в спецслужбах сообщило, что информация о якобы вмешательство Украины в американские выборы являются российской спецоперацией.