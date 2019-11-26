Джон Кеннеді, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n129978-ya-pomylyvsya-senator-kennedi-vidmovyvsya-vid-tverdjennya-pro-vtruchannya-ukrayiny.html

Ракурс

Американський сенатор-республіканець Джон Кеннеді відмовився від раніше зробленої ним в ефірі телеканалу FoxNews заяви, що ніхто не може бути впевненим в тому, що лише Росія втручалася у вибори в США в 2016 році.

Кеннеді стверджує, що неправильно тоді зрозумів запитання журналіста, повідомляє CNN.

Я помилявся, — прокоментував цю ситуацію Кеннеді в ефірі телеканалу CNN. — Росія намагалася зламати комп’ютер (Національного комітету Демократичної партії США — ред). Я не бачив жодних ознак того, що Україна намагалася це зробити.

За день до цього в ефірі «Fox News Sunday» Кеннеді висловив припущення, що за кібератакою на Демократичну партію у 2016 могла стояти Україна, проте точних відомостей про це в нього немає.

У 2016 році хакери змогли викрасти електронне листування суперника чинного президента США Дональда Трампа Хілларі Клінтон. Вважається, що оприлюднення цієї інформації вплинуло на її рейтинг.

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Times з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що інформація про нібито втручання України в американські вибори є російською спецоперацією.