Болезнь Альцгеймера возникает из-за мутации одного из ферментов, фото: «Вести образования»

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Болезнь Альцгеймера может возникать из-за мутации одного из ферментов.

К такому выводу пришли ученые из Токийского столичного университета (Япония), сообщает издание EurekAlert.

Ученые открыли новый механизм, с помощью которого в мозгу создаются сгустки белка MAPT (Microtubule associated protein tau), убивающие клетки мозга и вызывающие болезнь Альцгеймера.

Специфическая мутация фермента под названием MARK4 изменила свойства белка MAPT, обычно важной части «скелетной» структуры клеток, делая его более агрегированным и более нерастворимым.

Открытие этого механизма может привести к прорыву в лечении, отмечают исследователи.

Клеточный каркас (цитоскелет) постоянно строится и разбирается и фермент MARK4 фактически помогает MAPT отрываться от этой структуры.

Проблемы начинаются, когда происходит мутация гена, который обеспечивает «чертежи» для создания MARK4.

Исследователи искусственно внедрили мутации мушкам дрозофилы, которые также производят человеческий MAPT, и изучили, как белки менялись in vivo. Они обнаружили, что эта мутантная форма MARK4 вносит изменения в MAPT, создавая его патологическую форму.

Этот «плохой» белок не только имел избыток определенных химических групп, которые вызвали его неправильное разложение, оказалось, что он гораздо легче агрегируется и больше не растворяется. Это облегчает для MAPT образование спутанных комков, что приводит к вырождению нейронов.

Также оказалось, что MARK4 вызывает широкий спектр других заболеваний, которые возникают из-за накопления других белков. Вот почему понимание этого процесса может привести к новым методам лечения и профилактики широкого спектра нейродегенеративных состояний, подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые считают, что предотвратить болезнь Альцгеймера может регулярная чистка зубов.