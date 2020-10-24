Ряд случаев подделки тестов на коронавирус обнаружили пограничники, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается, поэтому для путешествий в ряд стран или возвращения из-за границы в Украину нужно проходить тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19. Однако не все путешественники добросовестно относятся к этому карантинному требованию.

На границе Украины с Румынией пограничники за три дня обнаружили значительное количество лиц с фейковых справками о прохождении ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что за период с 22 по 24 октября в расположенном в Черновицкой области пункте пропуска «Порубное» зафиксировали 20 таких случаев среди лиц, пытавшихся въехать в Украину.

Всех этих людей — граждан Украины, передали Нацполиции, вместе с сообщениями для внесения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов).

Напомним, за прошедшие сутки, 23 октября, в Украине зафиксировали еще более 7 тыс. случаев COVID-19.