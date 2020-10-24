Кинотеатрам разрешили работать в «красных» зонах

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: f-radio.ru

https://racurs.ua/n145524-kinoteatram-razreshili-rabotat-v-krasnyh-zonah.html

Ракурс

Карантин в Украине предусматривает распределение городов и районов по зонам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. Самой суровой по ограничениям является «красная» зона, которая предусматривает прекращение работы ряда общественных заведений.

Кинотеатрам теперь разрешено работать и в «красной» зоне. Министр культуры Александр Ткаченко сообщил об этом в своем Фейсбуке.

По словам Ткаченко, соответствующее решение Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла по инициативе возглавляемого им ведомства.

Теперь у нас, как и во многих странах Европы, — отметил Ткаченко. — Посетители смогут чувствовать себя безопасно: маски, кондиционирование, рассадка через кресло — 50% зала.

Министр отметил, что его ведомство также изучает и анализирует ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в «красных» зонах — прежде всего театров и музеев.

Это позволит зрителям получить «свежий глоток воздуха» от новых фильмов или спектаклей и позволит выжить культурным институтам в период карантина, — отметил Ткаченко.

Напомним, вчера, 23 октября, стало известно, что на Харьковщине, несмотря на «красную» зону, разрешили работу кинотеатров, при условии строгого соблюдения ими карантинных требований.