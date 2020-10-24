Кінотеатрам дозволили працювати у «червоних» зонах

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: f-radio.ru

https://racurs.ua/ua/n145524-kinoteatram-dozvolyly-pracuvaty-u-chervonyh-zonah.html

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Карантин в України передбачає розподіл міст та районів за зонами, залежно від епідеміологічної ситуації в них. Найсуворішою за обмеженнями є «червона» зона, котра передбачає припинення роботи низки громадських закладів.

Кінотеатрам тепер дозволено працювати і в «червоній» зоні. Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив про це у своєму Фейсбуці.

За словами Ткаченка, відповідне рішення Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила за ініціативи очолюваного ним відомства.

Тепер у нас, як і в багатьох країнах Європи, — зазначив Ткаченко. — Відвідувачі зможуть відчувати себе безпечно: маски, кондиціювання, розсадка через крісло -50% залу.

Міністр зазначив, що його відомство також вивчає та аналізує ситуацію щодо подальшої роботи закладів культури в «червоних» зонах — передусім театрів та музеїв.

Це дасть змогу глядачам отримати «свіжий ковток повітря» від нових фільмів чи вистав та дозволить вижити культурним інституціям в період карантину, — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, вчора, 23 жовтня, стало відомо, що на Харківщині, попри «червону» зону, дозволили роботу кінотеатрів, за умов суворого дотримання ними карантинних вимог.