На 25 жовтня заплановане проведення опитування громадян, фото: «Українська правда»

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Ракурс

Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, супроводжуватимуться проведенням опитування громадян України, котрим пропонуватимуть відповісти на п’ять питань від президента.

Опитування проводитимуть інтерв’юери, одягнені у спеціальні манішки, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформоване джерело.

Вони також матимуть опломбовані урни з написом «5 питань від президента».

Інтерв’юери мають працювати поза виборчою дільницею і опитувати громадян, котрі вже проголосували. Їм заборонено мати при собі будь-яку агітацію.

За інформацією джерела видання, організатори мають забезпечити їх захисними масками та рукавичками, в яких вони працюватимуть.

Працюватимуть інтерв’юери з 8.00 до 20.00 з можливістю чотири рази відійти на 15-хвилинну перерву. Наметів для інтерв’юерів встановлювати не планують, в разі непогоди вони мають зайти під навіс або в приміщення, проте не заходити безпосередньо на територію дільниці.

Зазначається, що в Києві біля дільниць працюватимуть переважно по дві людини, іноді — по одній. Координуватимуть їх через інтернет-месенджер Telegram відповідальні в районі люди.

Після завершення опитування урни відвезуть у місце підрахунку голосів. Невикористані бланки знищать, за результатами підрахунку використаних складуть протоколи.

Нагадаємо, фахівці нещодавно підрахували орієнтовну вартість опитування Зеленського.