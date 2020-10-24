Давид Арахамія. Фото: EA Daily

https://racurs.ua/ua/n145522-ochilnyk-frakciyi-slug-znayshov-datchyk-stejennya-u-svoiemu-avto-foto.html

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Давид Арахамія, глава фракції «Слуга народу» у парламенті, виявив датчик стеження у своєму автомобілі, який підклали невідомі.

Пристрій прикріпили під заднім правим колесом. Про це повідомив сам Арахамія на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він виявив пристрій після того, як приїхав на роботу. Через встановлений датчик стеження спрацював датчик тиску шин, через що нардеп вийшов оглянути колеса автівки.

Під час огляду він виявив невеличкий пакунок і викликав поліцію. На місці працює бригада вибухотехніків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко міг стати об'єктом незаконного стеження з боку невідомих структур. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за заявою народних депутатів з партії «Європейська солідарність» про стеження за Порошенко.