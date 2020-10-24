Давид Арахамия. Фото: EA Daily

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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в парламенте, обнаружил датчик слежения в своем автомобиле, который подложили неизвестные.

Устройство прикрепили под задним правым колесом. Об этом сообщил сам Арахамия на своей странице в Facebook.

По его словам, он обнаружил устройство после того, как приехал на работу. Из-за установленной слежки сработал датчик давления шин, из-за чего нардеп вышел осмотреть колеса.

В результате осмотра он обнаружил небольшой сверток и вызвал полицию. На месте работает бригада взрывотехников.





Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко мог оказаться объектом незаконной слежки со стороны неизвестных структур. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов из партии «Европейская солидарность» о слежке за Порошенко.