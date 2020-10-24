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Ракурс
Давид Арахамия. Фото: EA Daily

Глава фракции «слуг» обнаружил датчик слежки в своем автомобиле (ФОТО)

24 окт 2020, 15:02
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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в парламенте, обнаружил датчик слежения в своем автомобиле, который подложили неизвестные.

Устройство прикрепили под задним правым колесом. Об этом сообщил сам Арахамия на своей странице в Facebook.

Пост Давида Арахамии. Скриншот: Facebook

По его словам, он обнаружил устройство после того, как приехал на работу. Из-за установленной слежки сработал датчик давления шин, из-за чего нардеп вышел осмотреть колеса.

Слежка в авто нардепа. Фото: Facebook


В результате осмотра он обнаружил небольшой сверток и вызвал полицию. На месте работает бригада взрывотехников.

Слежка в авто нардепа. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко мог оказаться объектом незаконной слежки со стороны неизвестных структур. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению народных депутатов из партии «Европейская солидарность» о слежке за Порошенко.

Источник: Ракурс


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