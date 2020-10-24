Погода в Україні на 25 жовтня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145521-perevajno-sonyachno-ta-pomirni-doschi-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-25-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 жовтня очікується тепла та сонячна, на заході очікуються мінливі дощі. Температура повітря прогріється до +20°.



Вдень стовпчики термометрів покажуть 12−20° вище нуля. Ночі цієї доби будуть теплими, без опадів — 6−14° вище нуля. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.



Погода в Києві 25 жовтня буде переважно сонячною, опадів не прогнозується. Вночі повітря прогріється до 6−8° тепла, а вдень — 13−15° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується дещо тепліша. Температура повітря вночі складе 7−9° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 13−15° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-осінньому теплими. Температура повітря вночі складе 12−14° тепла, а вдень повітря прогріється до 16−18° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується відносно тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 6−8° тепла, а вдень — 13−15° вище нуля.

Погода в Карпатах 25 жовтня буде похмурою та дощовою. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 7−9° тепла, а вдень 14−16° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 жовтня прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.