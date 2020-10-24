Агітація. Фото: прес-служба МВС

https://racurs.ua/ua/n145520-gastroleriv-agitatoriv-iz-kyieva-piymaly-u-rivnomu-rozpovsudjuvaly-gazety-z-chornym-piarom-foto.html

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Місцеві вибори почнуться вже завтра, а тому за добу перед ними встановлюється заборона на будь-яку агітацію. У зв’язку з цим у Рівному поліція склала адміністративні протоколи за розповсюдження агітаційних газет на 42 осіб.

Поліцейські вилучили понад 10 тис. примірників газет. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що агітатори вирішили обрати незвичайний час для розповсюдження листівок — екіпаж патрульної поліції зустрів трьох агітаторів о третій ночі. У цей час вони розповсюджували газети з чорним піаром одного з кандидатів у мери Рівного. Агітаторами виявилися жителі столиці.





Інформацію про перебування у Рівному «гастролерів» з Києва передали всім екіпажам патрульної поліції та Рівненського відділу поліції. Відтак у результаті рейду затримали 56 осіб.





У 42 чоловіків та жінок були агітаційні матеріали з ознаками чорного піару — на них поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.2 ст.212−13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.





Всі матеріали направили до суду. Тепер агітаторів очікує покарання у виді штрафу в розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Встановлено, що усі 56 осіб прибули зі столиці п’ятьма мікроавтобусами. Серед них також було десятеро неповнолітніх. Наразі вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що поліція відкрила вже 622 кримінальні справи, пов’язані з виборчим процесом. Усього правоохоронцям надійшло 7 тис. 877 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості щодо 310 кримінальних справ за фактами порушення виборчого законодавства, а ще 312 справ пов’язані з виборчим процесом.