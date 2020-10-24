"Справа Василя Стуса". Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n145519-sprava-vasylya-stusa-z-yavytsya-v-audioformati-hto-ozvuchyt-populyarnu-knygu.html

Ракурс

«Справа Василя Стуса», скандальна книга, яку заборонив через суд Віктор Медведчук, буде опублікована в аудіоверсії. Озвучить книгу режисер та актор Ахтем Сеїтаблаєв.

Аудіокнига буде адаптована для слухача, оскільки документи, які наведені у книзі, важко сприймаються на слух. Про це повідомив автор книги Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.





Повідомляється, що книга буде дещо скорочена, однак найважливіші та ключові події не оминуть. Скорочення книги пов’язане лише з важкими для озвучування документами.

Як відомо, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та автора книги Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що МКІП рекомендує до читання книгу Вахтанга Кіпіані. Він додав, що поки справа буде в апеляції, особисто закупить частину накладу для національних бібліотек.