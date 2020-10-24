Православну церкву України офіційно визнала Кіпрська церква

ПЦУ. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n145518-pravoslavnu-cerkvu-ukrayiny-oficiyno-vyznala-kiprska-cerkva.html

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Православна церква України, яка утворилася після отримання томосу, була фактично визнаною Кіпрською церквою. Архієпископ Кіпру Хризостом 24 жовтня пом’янув настоятеля Православної церкви України Епіфанія під час літургії при посвяченні нового єпископа Арсінойського Панкратія.

Вона стала третьої після Грецької церкви та Олександрійського патріархату, яка визнала ПЦУ. Про це повідомляє «BBC Україна».

Повідомляється, що минулого тижня президент Володимир Зеленський відвідував Стамбул і зустрічався з Вселенським патріархом Варфоломієм. Поминання настоятелем церкви керівника іншої автокефальної церкви у православному світі означає її визнання.

Хоча священний синод церкви Кіпру таке рішення не ухвалював, настоятелі церков мають право визнавати інші церкви. Кіпрська церква ще навесні 2019 року розглядала українське питання, проте остаточне рішення відклала «на потім».

У першій хвилі визнання ПЦУ, окрім Кіпрської, як вказують у Константинополі, може бути Румунська православна церква, яка має добрі стосунки з Вселенським патріархатом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що польська автокефальна православна церква (ПАПЦ) не визнала Православну церкву України. Таке рішення було ухвалене на соборі єпископів ПАПЦ.

Польські священнослужителі звернулися із заявою до патріарха Константинопольського Варфоломія про невизнання ПЦУ. У заяві зазначається, що ПАПЦ не проти надання автокефалії церкві в Україні «на основі догматичних і канонічних норм всієї церкви, а не групи відступників-розкольників». За словами польських священників, «це порушує євхаристичну єдність всього православ’я».