Православную церковь Украины официально признала Кипрская церковь

ПЦУ. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n145518-pravoslavnuu-cerkov-ukrainy-oficialno-priznala-kiprskaya-cerkov.html

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Православная церковь Украины, которая образовалась после получения томоса, была фактически признана Кипрской церковью. Архиепископ Кипра Хризостом 24 октября упомянул настоятеля Православной церкви Украины Епифания во время литургии при посвящении нового епископа Арсинойского Панкратия.

Она стала третьей после Греческой церкви и Александрийского патриархата, которая признала ПЦУ. Об этом сообщает «BBC Украина».

Сообщается, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский посещал Стамбул и встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем. Поминовение настоятеля церкви руководителем другой автокефальной церкви в православном мире означает ее признание.

Хотя священный синод церкви Кипра такое решение не принимал, настоятели церквей имеют право признавать другие церкви. Кипрская церковь еще весной 2019 года рассматривала украинский вопрос, однако окончательное решение отложили «на потом».

В первой волне признания ПЦУ, кроме Кипрской, как указывают в Константинополе, может быть Румынская православная церковь, которая имеет хорошие отношения с Вселенским патриархатом.

Напомним, ранее мы сообщали, что польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) не признала Православную церковь Украины. Такое решение было принято на соборе епископов ПАПЦ.

Польские священнослужители обратились с заявлением к патриарху Константинопольскому Варфоломею о непризнании ПЦУ. В заявлении отмечается, что ПАПЦ не прочь предоставления автокефалии церкви в Украине «на основе догматических и канонических норм всей церкви, а не группы отступников-раскольников». По словам польских священников, «это нарушает евхаристическое единство всего православия».