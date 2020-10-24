"Дело Василия Стуса". Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n145519-delo-vasiliya-stusa-poyavitsya-v-audioformate-kto-ozvuchit-populyarnuu-knigu.html

Ракурс

«Дело Василия Стуса», скандальная книга, которую запретил через суд Виктор Медведчук, будет опубликована в аудиоверсии. Озвучит книгу режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Аудиокнига будет адаптирована для слушателя, поскольку документы, которые приводятся в книге, трудно воспринимаются на слух. Об этом сообщил автор книги Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.





Сообщается, что книга будет несколько сокращена, однако самые важные и ключевые события обязательно озвучат. Сокращение книги связано только с тяжелыми для озвучивания документами.

Как известно, Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства Vivat и автора книги Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги «Дело Василия Стуса».

Напомним, ранее мы сообщали, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что МКИП рекомендует к чтению книгу Вахтанга Кипиани. Он добавил, что пока дело будет в апелляции, он лично закупит часть тиража для национальных библиотек.