Агитаторы. Фото: пресс-служба полиции

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Местные выборы начнутся уже завтра, а потому за сутки перед ними устанавливается запрет на любую агитацию. В связи с этим в Ровно полиция составила административные протоколы за распространение агитационных газет на 42 человек.

Полицейские изъяли более 10 тыс. экземпляров газет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.



Сообщается, что агитаторы решили выбрать необычное время для распространения листовок — экипаж патрульной полиции встретил трех агитаторов в три ночи. В это время они распространяли газеты с черным пиаром против одного из кандидатов в мэры Ровно. Агитаторами оказались жители столицы.

Информацию о пребывании «гастролеров» из Киева передали всем экипажам патрульной полиции Ровенского отдела полиции. В результате рейда задержали 56 человек.



У 42 мужчин и женщин обнаружили агитационные материалы с признаками черного пиара — на них полицейские составили административные протоколы по ч.2 ст.212−13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

Все материалы направили в суд. Теперь агитаторов ожидает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Установлено, что все 56 человек прибыли из столицы пятью микроавтобусами. Среди них также было десять несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция открыла уже 622 уголовных дел, связанных с избирательным процессом. Всего правоохранителям поступило 7 тыс. 877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о 310 уголовных делах по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 312 дел связанны с избирательным процессом.