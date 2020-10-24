Погода в Украине на 25 октября. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145521-preimuschestvenno-solnechno-i-umerennye-dojdi-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-25-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 25 октября ожидается теплая и солнечная, на западе ожидаются переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +20°.

Днем столбики термометров покажут 12−20° выше нуля. Ночи в эти сутки будут теплыми, без осадков — 6−14° выше нуля. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 25 октября будут преимущественно солнечной, осадков не прогнозируется. Ночью воздух прогреется до 6−8° тепла, а днем — 13−15° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется несколько теплее. Температура воздуха ночью составит 7−9° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 13−15° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему теплыми. Температура воздуха ночью составит 12−14° тепла, а днем воздух прогреется до 16−18° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется относительно теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью 6−8° тепла, а днем — 13−15° выше нуля.

Погода в Карпатах 25 октября будет пасмурной и дождевой. Столбики термометров в темное время суток покажут 7−9° тепла, а днем 14−16° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 25 октября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительное похолодание — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.