Опрос Зеленского — как будут выглядеть волонтеры, рассказали СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n145523-opros-zelenskogo-kak-budut-vyglyadet-volontery-rasskazali-smi-foto.htmlРакурс
Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, будут сопровождаться проведением опроса граждан Украины, которым будут предлагать ответить на пять вопросов от президента.
Опрос будут проводить интервьюеры, одетые в специальные манишки, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник.
Они также будут иметь опломбированные урны с надписью «5 вопросов от президента».
Интервьюеры должны работать вне избирательного участка и опрашивать граждан, которые уже проголосовали. Им запрещено иметь при себе любую агитацию.
Также организаторы должны обеспечить их защитными масками и перчатками, в которых они будут работать.
Работать интервьюеры будут с 8.00 до 20.00 с возможностью четыре раза отойти на 15-минутный перерыв. Палаток для интервьюеров устанавливать не планируют, в случае непогоды они должны зайти под навес или в помещение, однако не заходить непосредственно на территорию участка.
Отмечается, что в Киеве возле участков будут работать преимущественно по два человека, иногда — по одному. Координировать их через интернет-мессенджер Telegram будут ответственные в районе люди.
После завершения опроса урны отвезут в место подсчета голосов. Неиспользованные бланки будут уничтожены, по результатам подсчета использованных составят протоколы.
Напомним, специалисты недавно подсчитали ориентировочную стоимость опроса Зеленского.