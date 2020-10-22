Полиция просит не бить волонтеров опроса Зеленского, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n145448-policiya-prosit-ne-bit-volonterov-oprosa-zelenskogo-eto-kriminal.html

Ракурс

Опрос президента Владимира Зеленского должен проходить в соответствии со стандартами обеспечения общественной безопасности. В Министерстве внутренних дел призывают граждан, не согласных с идеей проведения опроса, не бить волонтеров, которые планируют его осуществлять.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве 22 октября попросил «не совершать физическое воздействие или насильственные действия в отношении волонтеров».

Выражайте свою позицию в СМИ и судах, но мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, насилия и провокаций в отношении этих людей. Сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и пресекать правонарушения законными методами, — заявил Шкиряк.

О том, что правоохранители будут следить за порядком проведения опроса, сегодня заявил и заместитель Арсена Авакова Антон Геращенко.

Он в эфире радио «НВ» сообщил, что полиция может квалифицировать порчу бюллетеней всеукраинского опроса как мелкое хулиганство.

Наказать могут, если гражданин порвет бюллетень, —- рассказал заместитель министра внутренних дел.

Геращенко предположил, что проведение опроса увеличит конфликтность в день местных выборов. Порчу бюллетеней он приравнял к мелкому хулиганству.

Разрывать бюллетени, толкать агитаторов — это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка, — сказал Геращенко.

За мелкое хулиганство предусмотрено наказание от штрафа до исправительных работ на срок до 2 месяцев (или админарест 15 суток).

Напомним, что Зеленский 25 октября планирует получить от украинцев ответы на пять вопросов, однако результаты опроса не будут иметь никаких юридических последствий. В соцсетях начали появляться призывы препятствовать опросу в день выборов: перекидывать столики, разбрасывать и рвать документы.

Вопросы Зеленского касаются:

пожизненного заключения за коррупцию;

создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса;

сокращения количества народных депутатов до 300;

легализации каннабиса в медицинских целях;

использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

«Ракурс» сообщал, что Окружной админсуд Киева зарегистрировал иск к Зеленскому по поводу его опроса.