Поліція просить не бити волонтерів опитування Зеленського — це криміналhttps://racurs.ua/ua/n145448-policiya-prosyt-ne-byty-volonteriv-opytuvannya-zelenskogo-ce-kryminal.htmlРакурс
Опитування президента Володимира Зеленського має відбуватися відповідно до стандартів забезпечення громадської безпеки. В Міністерстві внутрішніх справ закликають громадян, які не погоджуються із ідеєю проведення опитування, не зачіпати волонтерів, які його здійснюватимуть.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на брифінгу в Києві 22 жовтня попросив «не здійснювати фізичний вплив чи насильницькі дії щодо волонтерів».
Висловлюйте свою позицію в ЗМІ і судах, але ми застерігаємо від будь-яких методів фізичного впливу, насильства і провокацій стосовно цих людей. Співробітники Нацполіції будуть реагувати відповідно і припиняти правопорушення законними методами, — заявив Шкіряк.
Про те, що правоохоронці будуть стежити за порядком проведення опитування, сьогодні заявив й заступник Арсена Авакова Антон Геращенко.
Він в ефірі радіо «НВ» повідомив, що поліція може кваліфікувати псування бюлетенів всеукраїнського опитування як дрібне хуліганство.
Покарати можуть, якщо громадянин порве бюлетень, — розповів заступник міністра внутрішніх справ.
Геращенко припустив, що проведення опитування збільшить конфліктність у день місцевих виборів. Псування бюлетенів він прирівняв до дрібного хуліганства.
Розривати бюлетені, штовхати агітаторів — це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку, — сказав Геращенко.
За дрібне хуліганство передбачено покарання від штрафу до виправних робіт терміном до 2 місяців (або адмінарешт на 15 діб).
Нагадаємо, що Зеленський 25 жовтня планує отримати від українців відповідь на п’ять питань, однак результати опитування не матимуть жодних юридичних наслідків.
В соцмережах почали з’являтися заклики перешкоджати опитуванню у день виборів: перекидати столики, розкидати і рвати документи.
Питання Зеленського стосуються:
- довічного ув’язнення за корупцію;
- створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу;
- скорочення кількості народних депутатів до 300;
- легалізації каннабісу в медичних цілях;
- використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
«Ракурс» повідомляв, що Окружний адмінсуд Києва зареєстрував позов до Зеленського з приводу його опитування.