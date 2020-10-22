Поліція просить не бити волонтерів опитування Зеленського — це кримінал, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n145448-policiya-prosyt-ne-byty-volonteriv-opytuvannya-zelenskogo-ce-kryminal.html

Ракурс

Опитування президента Володимира Зеленського має відбуватися відповідно до стандартів забезпечення громадської безпеки. В Міністерстві внутрішніх справ закликають громадян, які не погоджуються із ідеєю проведення опитування, не зачіпати волонтерів, які його здійснюватимуть.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на брифінгу в Києві 22 жовтня попросив «не здійснювати фізичний вплив чи насильницькі дії щодо волонтерів».

Висловлюйте свою позицію в ЗМІ і судах, але ми застерігаємо від будь-яких методів фізичного впливу, насильства і провокацій стосовно цих людей. Співробітники Нацполіції будуть реагувати відповідно і припиняти правопорушення законними методами, — заявив Шкіряк.

Про те, що правоохоронці будуть стежити за порядком проведення опитування, сьогодні заявив й заступник Арсена Авакова Антон Геращенко.

Він в ефірі радіо «НВ» повідомив, що поліція може кваліфікувати псування бюлетенів всеукраїнського опитування як дрібне хуліганство.

Покарати можуть, якщо громадянин порве бюлетень, — розповів заступник міністра внутрішніх справ.

Геращенко припустив, що проведення опитування збільшить конфліктність у день місцевих виборів. Псування бюлетенів він прирівняв до дрібного хуліганства.

Розривати бюлетені, штовхати агітаторів — це буде незаконно і буде порушенням громадського порядку, — сказав Геращенко.

За дрібне хуліганство передбачено покарання від штрафу до виправних робіт терміном до 2 місяців (або адмінарешт на 15 діб).

Нагадаємо, що Зеленський 25 жовтня планує отримати від українців відповідь на п’ять питань, однак результати опитування не матимуть жодних юридичних наслідків.

В соцмережах почали з’являтися заклики перешкоджати опитуванню у день виборів: перекидати столики, розкидати і рвати документи.

Питання Зеленського стосуються:

довічного ув’язнення за корупцію;

створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу;

скорочення кількості народних депутатів до 300;

легалізації каннабісу в медичних цілях;

використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.

«Ракурс» повідомляв, що Окружний адмінсуд Києва зареєстрував позов до Зеленського з приводу його опитування.