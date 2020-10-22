Алея героїв Небесної сотні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n145447-policiya-rozshukuie-vandala-yakyy-pomochyvsya-na-aleyi-geroyiv-nebesnoyi-sotni-v-kyievi-video.html

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Алею героїв Небесної сотні у Києві осквернив невідомий — справив природну потребу на пам’ятник на очах у перехожих.

Правоохоронці сьогодні вночі отримали інформацію про акт вандалізму від представника волонтерської групи. Зазначалося, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на алеї Героїв Небесної сотні. Про це 22 жовтня повідомила прес-служба головного управління Національної поліції у Києві.

Правоохоронці, які прибули на місце події, опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину. Поліція намагається встановити особу вандала. Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Неадекватному чоловікові загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, у вересні від вандалів постраждав меморіал героїв Небесної сотні в іспанському місті Алькала-де-Енарес, що розташований поблизу Мадрида. На пам’ятнику балончиком намалювали фашистську зірку, а також зіпсували напис на меморіальній дошці.