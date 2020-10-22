Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Алея героїв Небесної сотні. Фото:

Поліція розшукує вандала, який помочився на алеї героїв Небесної сотні в Києві (ВІДЕО)

22 жов 2020, 15:59
999

Алею героїв Небесної сотні у Києві осквернив невідомий — справив природну потребу на пам’ятник на очах у перехожих.

Правоохоронці сьогодні вночі отримали інформацію про акт вандалізму від представника волонтерської групи. Зазначалося, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на алеї Героїв Небесної сотні. Про це 22 жовтня повідомила прес-служба головного управління Національної поліції у Києві.

Правоохоронці, які прибули на місце події, опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину. Поліція намагається встановити особу вандала. Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Неадекватному чоловікові загрожує до п’яти років тюрми.


Нагадаємо, у вересні від вандалів постраждав меморіал героїв Небесної сотні в іспанському місті Алькала-де-Енарес, що розташований поблизу Мадрида. На пам’ятнику балончиком намалювали фашистську зірку, а також зіпсували напис на меморіальній дошці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів