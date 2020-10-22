Аллея героев Небесной сотни. Фото:

https://racurs.ua/n145447-policiya-razyskivaet-vandala-kotoryy-pomochilsya-na-allee-geroev-nebesnoy-sotni-v-kieve-video.html

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Аллею героев Небесной сотни в Киеве осквернил неизвестный —справил нужду на памятник на глазах у прохожих.

Правоохранители сегодня ночью получили информацию об акте вандализма от представителя волонтерской группы. Отмечалось, что в телеграм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на аллее героев Небесной сотни. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. Полиция пытается установить личность вандала. Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Неадекватному мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре от вандалов пострадал мемориал героев Небесной сотни в испанском городе Алькала-де-Энарес, расположенный вблизи Мадрида. На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду, а также испортили надпись на мемориальной доске.