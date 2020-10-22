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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирусом в Германии чаще всего инфицируются не в общественных местах — медики

22 окт 2020, 15:59
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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Для противостояния коронавирусной болезни COVID-19 применяются ряд мер, призванных помешать ее распространению, в частности — ограничения на пребывание людей в общественных местах.

В то же время пребывание в частном пространстве также может скрывать в себе опасность инфицирования. Так, данные по Германии свидетельствуют, что в этой стране большинство заражений в настоящее время происходят в частном пространстве, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на руководителя Института имени Роберта Коха Лотара Вилера.

В то же время вспышки заражений в общественном транспорте или в гостиницах пока не играют большой роли, подчеркнул Вилер.

По его словам, сейчас значительно возрастает количество вспышек коронавируса именно в домохозяйствах. В то же время заражения в школах пока не очень распространены.


Впрочем очевидно, что с ростом количества случаев коронавируса школы также будут больше поражены, — добавил Вилер.

Напомним, японские ученые установили, помогают ли защитные маски бороться с распространением коронавирусов.


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