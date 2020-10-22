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У світі триває епідемія коронавірусу
Коронавірусом у Німеччині найчастіше інфікуються не в громадських місцях — медикиhttps://racurs.ua/ua/n145446-koronavirusom-u-nimechchyni-naychastishe-infikuutsya-ne-v-gromadskyh-miscyah-medyky.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу у світі триває. Для протистояння коронавірусній хворобі COVID-19 вживаються низка заходів, покликаних перешкодити її розповсюдженню, зокрема — обмеження на перебування людей у громадських місцях.
Водночас перебування в приватному просторі також може приховувати в собі небезпеку інфікування. Так, дані щодо Німеччини свідчать, що в цій країні більшість інфікувань наразі стаються у приватному просторі, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на керівника Інституту імені Роберта Коха Лотара Вілера.
Водночас спалахи інфікувань у громадському транспорті чи в готелях наразі не відіграють великої ролі, наголосив Вілер.
За його словами, зараз значно зростає кількість спалахів коронавірусу саме в домогосподарствах. Водночас зараження в школах наразі не дуже поширені.
Утім очевидно, що зі зростанням кількості випадків коронавірусу школи також будуть більше уражені, — додав Вілер.
Нагадаємо, японські вчені встановили, чи допомагають захисні маски боротися з поширенням коронавірусів.
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