У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145446-koronavirusom-u-nimechchyni-naychastishe-infikuutsya-ne-v-gromadskyh-miscyah-medyky.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі триває. Для протистояння коронавірусній хворобі COVID-19 вживаються низка заходів, покликаних перешкодити її розповсюдженню, зокрема — обмеження на перебування людей у громадських місцях.

Водночас перебування в приватному просторі також може приховувати в собі небезпеку інфікування. Так, дані щодо Німеччини свідчать, що в цій країні більшість інфікувань наразі стаються у приватному просторі, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на керівника Інституту імені Роберта Коха Лотара Вілера.

Водночас спалахи інфікувань у громадському транспорті чи в готелях наразі не відіграють великої ролі, наголосив Вілер.

За його словами, зараз значно зростає кількість спалахів коронавірусу саме в домогосподарствах. Водночас зараження в школах наразі не дуже поширені.

Утім очевидно, що зі зростанням кількості випадків коронавірусу школи також будуть більше уражені, — додав Вілер.

Нагадаємо, японські вчені встановили, чи допомагають захисні маски боротися з поширенням коронавірусів.