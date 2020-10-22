НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6%, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n145445-nacbank-vyrishyv-ne-zminuvaty-oblikovu-stavku-detali.html

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Національний банк України (НБУ) вирішив не змінювати облікову ставку й залишити її на рівні 6%.

Відповідне рішення ухвалило правління Нацбанку, повідомляє прес-служба НБУ.

Збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції, — зазначає прес-служба відомства.

Зазначається, що у вересні в Україні інфляція була нижчою цінового діапазону 5%+/-1% - через збільшення пропозиції продуктів харчування темпи зростання споживчих цін сповільнилися, що нейтралізувало зворотний тиск на ціни з боку інших чинників.

Проте такий баланс є нестабільним, наголошують в НБУ, і в вже в жовтні, за попередніми даними онлайн-моніторингу цін, інфляція дещо прискорилася.

Загалом НБУ переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення — до 4,1%. Вихід інфляції за межі цільового діапазону очікується в 2021 році.

У НБУ зазначають, що українська економіка зазнала значного негативного впливу через епідемію коронавірусу, через що за результатами 2020 року очікується скорочення економіки на 6%, але вже зростання на 4% у 2021 році.

У відомстві наголошують, що монетарна політика надалі залежатиме насамперед від розвитку епідемічної ситуації та затверджених параметрів бюджетної політики;

якщо пожвавлення внутрішнього попиту та ділової активності виявиться нестійким через зростання захворюваності, економіку можуть підтримати подальшим зниженням облікової ставки;

якщо інфляційний тиск зростатиме, НБУ готовий підвищити облікову ставку в 2021 році.

Нагадаємо, у червні Нацбанк знизив облікову ставку з 8% до 6%.