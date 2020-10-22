Жінка випала з вікна. Фото: Pixabay

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Ракурс

Жінка з дитиною випали з вікна дев’ятого поверху у столиці. Внаслідок падіння 29-річна жінка та шестирічна дитина загинули на місці.

Трагедія відбулася у Солом’янському районі Києва. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Повідомляється, що подія сталася близько 13.00 сьогодні, 22 жовтня. Жінка вистрибнула з вікна разом з дитиною та впала на фасад аптеки, що знаходилася знизу. Очевидці стверджують, що не чули криків — матір та дитина загинули одразу.

Поліція оглядає місце трагедії. На цей час відомо, що у квартирі на момент інциденту перебував родич жінки.

Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство», проте зазначається, що поки поліція вірогідно не може встановити, що послужило причиною смерті — нещасний випадок, самогубство чи навмисне вбивство. Повідомляється, що у сім’ї були складні життєві проблеми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що замах на вбивство інкримінують жінці, котра вистрибнула з вікна київської багатоповерхівки з трирічним сином на руках. Поліція оголосила їй підозру. Після завершення лікування підозрювана повинна буде пройти судово-медичну експертизу, яка визначить її осудність.