Женщина выпала из окна. Фото: Pixabay

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Ракурс

Женщина с ребенком выпали из окна девятого этажа в столице. В результате падения 29-летняя женщина и шестилетний ребенок погибли на месте.

Трагедия произошла в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Сообщается, что происшествие произошло около 13.00 сегодня, 22 октября. Женщина выпрыгнула из окна вместе с ребенком и упала на фасад аптеки, находившейся снизу. Очевидцы утверждают, что не слышали криков — мать и ребенок погибли сразу.

Полиция осматривает место трагедии. В настоящее время известно, что в квартире на момент инцидента находился родственник женщины.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», однако отмечается, что пока полиция достоверно не может установить, что послужило причиной смерти — несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство. Сообщается, что в семье были сложные жизненные проблемы.

Напомним, ранее мы сообщали, что покушение на убийство инкриминируют женщине, которая выпрыгнула из окна киевской многоэтажки с трехлетним сыном на руках. Полиция объявила ей подозрение. После завершения лечения подозреваемая должна пройти судебно-медицинскую экспертизу, которая определит ее вменяемость.