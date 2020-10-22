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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%, фото: «112 Украина»
Нацбанк решил пока не менять учетную ставку — деталиhttps://racurs.ua/n145445-nacbank-reshil-poka-ne-menyat-uchetnuu-stavku-detali.htmlРакурс
Национальный банк Украины (НБУ) решил не менять учетную ставку и оставить ее на уровне 6%.
Соответствующее решение приняло правление Нацбанка, сообщает пресс-служба НБУ.
Сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции, — отмечает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в сентябре в Украине инфляция была ниже ценового диапазона 5%+/-1% - из-за увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились, что нейтрализовало обратное давление на цены со стороны других факторов.
Однако такой баланс является нестабильным, отмечают в НБУ, и в уже в октябре, по предварительным данным онлайн-мониторинга цен, инфляция несколько ускорилась.
В целом НБУ пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения — до 4,1%. Выход инфляции за пределы целевого диапазона ожидается в 2021 году.
В НБУ отмечают, что украинская экономика подверглась значительному негативному влиянию из-за эпидемии коронавируса, из-за чего по результатам 2020 года ожидается сокращение экономики на 6%, но уже рост на 4% в 2021 году.
В ведомстве отмечают, что монетарная политика в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики;
- если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым из-за роста заболеваемости, экономику могут поддержать дальнейшим снижением учетной ставки;
- если инфляционное давление будет расти, НБУ готов повысить учетную ставку в 2021 году.
Напомним, в июне Нацбанк снизил учетную ставку с 8% до 6%.
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