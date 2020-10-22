НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%, фото: «112 Украина»

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Национальный банк Украины (НБУ) решил не менять учетную ставку и оставить ее на уровне 6%.

Соответствующее решение приняло правление Нацбанка, сообщает пресс-служба НБУ.

Сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции, — отмечает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в сентябре в Украине инфляция была ниже ценового диапазона 5%+/-1% - из-за увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились, что нейтрализовало обратное давление на цены со стороны других факторов.

Однако такой баланс является нестабильным, отмечают в НБУ, и в уже в октябре, по предварительным данным онлайн-мониторинга цен, инфляция несколько ускорилась.

В целом НБУ пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения — до 4,1%. Выход инфляции за пределы целевого диапазона ожидается в 2021 году.

В НБУ отмечают, что украинская экономика подверглась значительному негативному влиянию из-за эпидемии коронавируса, из-за чего по результатам 2020 года ожидается сокращение экономики на 6%, но уже рост на 4% в 2021 году.

В ведомстве отмечают, что монетарная политика в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики;

если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым из-за роста заболеваемости, экономику могут поддержать дальнейшим снижением учетной ставки;

если инфляционное давление будет расти, НБУ готов повысить учетную ставку в 2021 году.

Напомним, в июне Нацбанк снизил учетную ставку с 8% до 6%.