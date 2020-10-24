Низку випадків підробки тестів на коронавірус виявили прикордонники, фото:

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Епідемія коронавірусу у світі триває, тож для подорожей до низки країн чи повернення з-за кордону до України потрібно проходити тестування на коронавірусну хворобу COVID-19. Однак не всі подорожувальники сумлінно ставляться до цієї карантинної вимоги.

На кордоні України з Румунією прикордонники за три дні виявили значну кількість осіб з фейковими довідками про проходження ПЛР-тестів на коронавірус, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що за період з 22 по 24 жовтня в розташованому у Чернівецькій області пункті пропуску «Порубне» зафіксовано 20 таких випадків серед осіб, котрі намагалися в’їхати до України.

Усіх цих осіб — громадян України, передали Нацполіції, разом з повідомленнями для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів).

Нагадаємо, за минулу добу, 23 жовтня, в України зафіксували ще понад 7 тис. випадків COVID-19.