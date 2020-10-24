Вибори в Києві можуть бути зірвані через помилки в протоколах, заявили в «Євросолідарності»

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані в Україні на 25 жовтня. Наразі триває підготовка до голосування.

У Києві виявлені проблеми із оформленням підсумкових протоколів, повідомляє прес-служба партії «Європейська солідарність».

Зазначається, що в графах для заповнення протоколів були наплутані не лише назви партій та їхні порядкові номери, а й прізвища кандидатів.

Виявити це вдалося менш ніж за добу до початку голосування, коли територіальна виборча комісія була готова розвезти бланки протоколів до дільничних комісій, — зазначають у прес-службі політсили.

У «Євросолідарності» цю ситуацію вважають «маніпуляцією», котра могла стати приводом для зриву виборів у столиці.

Закликаємо ТВК у Києві у терміновому порядку виправити усі помилки в протоколах та не зривати виборчий процес у столиці, — наголошується в повідомленні політсили.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко підхопив коронавірусну хворобу COVID-19. Про отримання позитивного результату тесту на коронавірус Кличко повідомив сьогодні, 24 жовтня.