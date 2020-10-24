Опитування Зеленського передали компанії, що проводить соціологічні дослідження

Місцеві вибори супроводжуватимуться опитуванням українців, фото: Артем Гагарін

https://racurs.ua/ua/n145533-opytuvannya-zelenskogo-peredaly-kompaniyi-scho-provodyt-sociologichni-doslidjennya.html

Ракурс

Місцеві вибори, заплановані в Україні на 25 жовтня, супроводжуватимуться опитуванням громадян, котрим пропонуватимуть відповісти на п’ять питань від президента України Володимира Зеленського.

Партія «Слуга народу», яка раніше заявляла про намір профінансувати це опитування, передала його реалізацію «компанії, що проводить соціологічні дослідження». Про це повідомляє прес-служба політсили.

Назву компанії не вказують.

Зазначається, що опитування фінансуватиметься за рахунок партії. Пов’язані з ним витрати обіцяють відобразити у звіті «Слуги народу», який подається до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У «Слузі народу» наголошують, що це опитування проводитиметься поза межами виборчих дільниць у форматі екзит-полу.

Спікер проекту Артем Гагарін у своєму Фейсбуці зазначив, що участь у цьому опитуванні є повністю добровільною.

За його словами, опитування проводитиме соціологічна компанія, на підставі договору з якою діятимуть інтерв’юери.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як виглядатимуть інтерв’юери, котрі проводитимуть це опитування.