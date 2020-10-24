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Ракурс
Местные выборы будут сопровождаться опросом украинцев, фото: Артем Гагарин

Опрос Зеленского передали компании, проводящей социологические исследования

24 окт 2020, 21:21
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Местные выборы, запланированные в Украине на 25 октября, будут сопровождаться опросом граждан, которым будут предлагать ответить на пять вопросов от президента Украины Владимира Зеленского.

Партия «Слуга народа», которая ранее заявляла о намерении профинансировать этот опрос, передала его реализацию «компании, которая проводит социологические исследования». Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Название компании не указывают.

Отмечается, что опрос будет финансироваться за счет партии. Связанные с ним расходы обещают отразить в отчете «Слуги народа», который подается в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

В «Слуге народа» подчеркивают, что этот опрос будет проводиться за пределами избирательных участков в формате экзит-пола.

Спикер проекта Артем Гагарин в своем Фейсбуке отметил, что участие в этом опросе является полностью добровольным.


По его словам, опрос будет проводить социологическая компания, на основании договора с которой будут действовать интервьюеры.

Напомним, недавно стало известно, как будут выглядеть интервьюеры, которые будут проводить этот опрос.

Источник: Ракурс


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