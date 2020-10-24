Перепечатывать бюллетени пришлось для восьми ТИК на Волыни

Перепечатывать бюллетени пришлось для восьми ТИК на Волыниhttps://racurs.ua/n145532-perepechatyvat-bulleteni-prishlos-dlya-vosmi-tik-na-volyni.htmlРакурс
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Сейчас идет активная подготовка ко дню голосования, при которой случаются инциденты с обнаружением неточностей в уже напечатанных бюллетенях.
Так, на Волыни пришлось перепечатывать бюллетени для восьми территориальных избирательных комиссий (ТИК). Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.
Причиной перепечатки бюллетеней стали выявленные в них неточности:
- Владимир-Волынская районная ТИК перепечатывала 21 тыс. бюллетеней на выборы депутатов районного совета для Зимнивской и Овадновской сельских ТИК и Устилужской городской ТИК, поскольку в них сбилась нумерация кандидатов;
- Камень-Каширская районная ТИК перепечатывала почти 23 тыс. бюллетеней, поскольку одного из кандидатов в депутаты райсовета ошибочно указали как представителя другой политсилы;
- Сереховичивская сельская ТИК Ковельского района перепечатала 214 бюллетеней на выборы в сельсовет из-за ошибки в фамилии одного из кандидатов;
- Смидинская сельская ТИК перепечатывала 582 бюллетеней на двух участках из-за ошибки в дате рождения одного из кандидатов в депутаты сельсовета;
- Поворская ТИК Ковельского района 23 октября перепечатывала бюллетени из-за ошибки в фамилии кандидата в депутаты сельсовета;
- Подгайцевская сельская ТИК 23 октября решила перепечатать бюллетени из-за ошибки в названии одной из политических партий.
Кроме того, в Люблинецькой поселковой ТИК произошла ошибка с попаданием кандидата в депутаты в другой округ. Выяснилось, что ошибка была допущена не ТИК, а в документах, предоставленных партией. Поэтому уже в штабе партии решали — инициировать перепечатку или оставить кандидата в другом округе.
Также в ряде УИК Волынской области было выявлено несовпадение в количестве бюллетеней.
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