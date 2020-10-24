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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, фото: «Ракурс»

Перепечатывать бюллетени пришлось для восьми ТИК на Волыни

24 окт 2020, 20:43
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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Сейчас идет активная подготовка ко дню голосования, при которой случаются инциденты с обнаружением неточностей в уже напечатанных бюллетенях.

Так, на Волыни пришлось перепечатывать бюллетени для восьми территориальных избирательных комиссий (ТИК). Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.

Причиной перепечатки бюллетеней стали выявленные в них неточности:

  • Владимир-Волынская районная ТИК перепечатывала 21 тыс. бюллетеней на выборы депутатов районного совета для Зимнивской и Овадновской сельских ТИК и Устилужской городской ТИК, поскольку в них сбилась нумерация кандидатов;
  • Камень-Каширская районная ТИК перепечатывала почти 23 тыс. бюллетеней, поскольку одного из кандидатов в депутаты райсовета ошибочно указали как представителя другой политсилы;
  • Сереховичивская сельская ТИК Ковельского района перепечатала 214 бюллетеней на выборы в сельсовет из-за ошибки в фамилии одного из кандидатов;
  • Смидинская сельская ТИК перепечатывала 582 бюллетеней на двух участках из-за ошибки в дате рождения одного из кандидатов в депутаты сельсовета;
  • Поворская ТИК Ковельского района 23 октября перепечатывала бюллетени из-за ошибки в фамилии кандидата в депутаты сельсовета;
  • Подгайцевская сельская ТИК 23 октября решила перепечатать бюллетени из-за ошибки в названии одной из политических партий.

Кроме того, в Люблинецькой поселковой ТИК произошла ошибка с попаданием кандидата в депутаты в другой округ. Выяснилось, что ошибка была допущена не ТИК, а в документах, предоставленных партией. Поэтому уже в штабе партии решали — инициировать перепечатку или оставить кандидата в другом округе.


Также в ряде УИК Волынской области было выявлено несовпадение в количестве бюллетеней.

Напомним, недавно стало известно, как будут работать волонтеры, которые будут предлагать украинцам ответить на пять вопросов от президента Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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