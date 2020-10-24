Передруковувати бюлетені довелося для восьми ТВК на Волині

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n145532-peredrukovuvaty-buleteni-dovelosya-dlya-vosmy-tvk-na-volyni.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Наразі триває активна підготовка до дня голосування, під час якої трапляються випадки виявлення неточностей у вже надрукованих бюлетенях.

Так, на Волині довелося передруковувати бюлетені для восьми територіальних виборчих комісій (ТВК). Про це повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.

Причиною передрукування бюлетенів стали виявлені в них неточності:

Володимир-Волинська районна ТВК передруковувала 21 тис. бюлетенів на вибори депутатів районної ради для Зимнівської та Оваднівської сільських ТВК та Устилузької міської ТВК, оскільки в них збилася нумерація кандидатів;

Камінь-Каширська районна ТВК передруковувала майже 23 тис. бюлетенів, оскільки одного із кандидатів у депутати райради помилково вказали як представника іншої політсили;

Сереховичівська сільська ТВК Ковельського району передрукувала 214 бюлетенів на вибори до сільради через помилку в прізвищі одного із кандидатів;

Смідинська сільська ТВК передруковувала 582 бюлетенів на двох дільницях через помилку в даті народження одного із кандидатів у депутати сільради;

Поворська ТВК Ковельського району 23 жовтня передруковувала бюлетені через помилку в прізвищі кандидата у депутати сільради;

Підгайцівська сільська ТВК 23 жовтня вирішила передрукувати бюлетені через помилку в назві однієї з політичних партій.

Крім того, у Люблинецькій селищній ТВК сталася помилка із потраплянням кандидата у депутати в інший округ. З’ясувалося, що помилка була допущена не ТВК, а у документах, наданих партією. Тому вже в штабі партії вирішували — ініціювати передрук чи залишити кандидата в іншому окрузі.

Також у низці ДВК Волинської області було виявлено неспівпадіння у кількості бюлетенів.

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