25 жовтня відзначають День автомобіліста і дорожника

https://racurs.ua/ua/n145531-25-jovtnya-vidznachaut-den-avtomobilista-ta-den-opery.html

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25 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Це професійне свято, яке припадає на останню неділю жовтня. Воно було запроваджене у 1993 році указом тодішнього президента України Леоніда Кравчука «на підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства».

Також з 2019 року на 25 жовтня припадає Всесвітній день опери. Мета цього свята — нагадати людям про роль художньої виразності та творчості.

Крім того, 25 жовтня щороку відзначають Всесвітній день макаронів, запроваджений за ініціативи Світового конгресу макаронних виробів, перше засідання якого відбулося 25 жовтня 1995 року в Італії. Метою свята є популяризація цього продукту харчування.

25 жовтня в церкві шанують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроніка. Вважається, що вони стали жертвами переслідувань християн в Римській імперії на початку IV ст. н. е.

У народі цього дня було заведено слідкувати за зірками й передбачати за ними подальшу погоду та врожаї.

Народні прикмети: