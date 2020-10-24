Залишити Білорусь або запастися триденним запасом їжі рекомендує посольство США співгромадянам

Під час акцій протесту в Білорусі, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n145530-zalyshyty-bilorus-abo-zapastysya-trydennym-zapasom-yiji-rekomenduie-posolstvo-ssha-spivgromadyanam.html

Ракурс

Протести в Білорусі тривають вже понад два місяці. Завтра, 25 жовтня, завершується термін «народного ультиматуму», висунутого протестувальниками багаторічному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Від Лукашенка вимагають звільнити політв’язнів, припинити насильство на вулицях та піти у відставку.

У зв’язку з цим посольство США в Білорусі на своєму сайті опублікувало рекомендації для співгромадян.

Громадян США закликають розглянути можливість залишити Білорусь літаком, наземним транспортом чи через пішохідні прикордонні пункти пропуску.

Тим, хто залишається в Білорусі, рекомендують:

уникати масових зборів;

завжди носити з собою документи, включаючи паспорт США з чинною білоруською візою або дійсний безвізовий штамп;

відстежувати місцеві ЗМІ;

забезпечити себе щонайменше триденними запасами їжі, води, ліків, готівки та інших необхідних предметів для надзвичайних ситуацій.

У посольстві США наголошують, що мирні протестні акції можуть швидко перерости в насильство. Крім того, протистояння може призвести до порушення роботи транспорту, перекриття вулиць та посилення активності міліції.

Протести в Білорусі були спровоковані президентськими виборами в цій країні, котрі відбулися 9 серпня. Мітингувальники вважають результати виборів, переможцем котрих було оголошено Лукашенка, сфальсифікованими. Протестні акції супроводжуються численними випадками насильства до мітингувальників з боку силовиків.

Нагадаємо, білоруській опозиції нещодавно присудили премію імені Андрія Сахарова 2020 року.