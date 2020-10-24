Пам'ятник Небесній сотні у Києві, фото: «Корупція.Інфо»

https://racurs.ua/ua/n145529-z-universytetu-vidrahuvaly-studenta-vandala-yakyy-oskvernyv-pam-yatnyk-nebesnoyi-sotni.html

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Студента, який в ніч на 22 жовтня зчинив наругу над пам’ятником Небесній сотні у Києві, відрахували з Державного університету телекомунікацій.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про це у своєму Фейсбуці.

За словами Герашенка, відповідний наказ 23 жовтня видав ректор цього закладу Володимир Тулубко.

Раніше Геращенко надсилав Тулубку листа, в якому просив вжити до вказаного зловмисника — студента третього курсу цього університету Іларіона Борисенка заходів дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо, про затримання 21-річного Борисенка поліція повідомила 23 жовтня. Свій вчинок він пояснював перебуванням у стані алкогольного сп’яніння. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).