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Ракурс
Пам'ятник Небесній сотні у Києві, фото: «Корупція.Інфо»

З університету відрахували студента-вандала, який осквернив пам’ятник Героям Небесної сотні

24 жов 2020, 18:59
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Студента, який в ніч на 22 жовтня зчинив наругу над пам’ятником Небесній сотні у Києві, відрахували з Державного університету телекомунікацій.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про це у своєму Фейсбуці.

За словами Герашенка, відповідний наказ 23 жовтня видав ректор цього закладу Володимир Тулубко.

Раніше Геращенко надсилав Тулубку листа, в якому просив вжити до вказаного зловмисника — студента третього курсу цього університету Іларіона Борисенка заходів дисциплінарного стягнення.


Нагадаємо, про затримання 21-річного Борисенка поліція повідомила 23 жовтня. Свій вчинок він пояснював перебуванням у стані алкогольного сп’яніння. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Джерело: Ракурс


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