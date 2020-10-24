Памятник Небесной сотни в Киеве, фото: «Корупция.Инфо»

https://racurs.ua/n145529-oskvernivshego-pamyatnik-nebesnoy-sotni-studenta-vandala-otchislili-iz-universiteta.html

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Студента, который в ночь на 22 октября совершил надругательство над памятником Небесной сотни в Киеве, отчислили из Государственного университета телекоммуникаций.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил об этом в своем Фейсбуке.

По словам Герашенко, соответствующий приказ 23 октября издал ректор этого заведения Владимир Тулубко.

Ранее Геращенко посылал Тулубку письмо, в котором просил применить к указанному злоумышленнику — студенту третьего курса этого университета Илариона Борисенко меры дисциплинарного взыскания.

Напомним, о задержании 21-летнего Борисенко полиция сообщила 23 октября. Свой поступок он объяснял пребыванием в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).