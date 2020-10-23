Полиция задержала вандала, который помочился на аллее Небесной сотни. Фото: wz.lviv.ua

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За хулиганство на аллее героев Небесной сотни в Киеве задержали 21-летнего студента.

Вандалом, который помочился на памятник, оказался студент третьего курса одного из высших учебных заведений столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Студент признался, что ему очень стыдно за содеянное.

Все обстоятельства и причины совершенного преступления правоохранители устанавливают в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному за его поступок грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн, или арест сроком до шести месяцев, или условный срок до пяти лет.

Напомним, на днях аллею героев Небесной сотни в Киеве осквернил неизвестный, который справил нужду на памятник на глазах у прохожих.