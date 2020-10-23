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Ракурс
Поліція затримала вандала, який помочився на алеї Небесної сотні. Фото: wz.lviv.ua

Поліція затримала вандала, який помочився на алеї Небесної сотні — неадекват пояснив свій вчинок (ВІДЕО)

23 жов 2020, 12:52
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За хуліганство на алеї героїв Небесної сотні в Києві затримали 21-річного студента.

Вандалом, який помочився на пам’ятник, виявився студент третього курсу одного з вищих навчальних закладів столиці. Зараз з ним проводяться першочергові слідчі дії. Про це 23 жовтня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Свій вчинок затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. Студент зізнався, що йому дуже соромно за скоєне.

Усі обставини та причини скоєного злочину правоохоронці встановлюють у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманому за його вчинок загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тис. грн, або арешт строком до шести місяців, або умовний термін до п’яти років.


Нагадаємо, днями алею героїв Небесної сотні у Києві осквернив невідомий, який справив природну потребу на пам’ятник на очах у перехожих.

Джерело: Ракурс


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